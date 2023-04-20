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«Скучно, господа»: Канделаки ответила критикам нового вечернего шоу Павла Воли на ТНТ

Телеведущая Тина Канделаки ответила журналистам из проекта «Медуза»*, которые недавно подвергли критике вышедшее на телеканале ТНТ юмористическую передачу «Шоу Воли».

Канделаки ответила критикам нового вечернего шоу Павла Воли на ТНТ
© Вечерняя Москва

— Прочитала статью нежелательного в России проекта-иноагента «Медуза» про шоу Павла Воли, и попутно посмотрела список вопросов, который прислали мне рецензенты нашей программы. Что скажу? Скажу то же, что и по поводу статьи про меня и моего супруга Василия Бровко во все той же нежелательной в России «Медузе»: скучно, господа. Видимо, рижская серая жизнь сказывается, — ответила Канделаки.

Она также подчеркнула, кому как не Воле, имеющему большой опыт ведения юмористических передач стоило вести свое шоу на телевидении, передает Starhit.

Сам Павел Воля рассказал, что программа отобразит его взгляды на происходящее в мире. Помимо этого, зрителям передачи будет показан его характер и взгляд на телевидение. При этом комик отметил, что с проектом Comedy Club, в котором он является ведущим, «все в порядке». Комик продолжит выступление в юмористическом шоу.

*Издание признано в РФ СМИ-иноагентом.

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