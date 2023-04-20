Канделаки ответила критикам нового вечернего шоу Павла Воли на ТНТ

— Прочитала статью нежелательного в России проекта-иноагента «Медуза» про шоу Павла Воли, и попутно посмотрела список вопросов, который прислали мне рецензенты нашей программы. Что скажу? Скажу то же, что и по поводу статьи про меня и моего супруга Василия Бровко во все той же нежелательной в России «Медузе»: скучно, господа. Видимо, рижская серая жизнь сказывается, — ответила Канделаки.