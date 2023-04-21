Адвокат Киркорова отреагировал на призыв проверить артиста на пропаганду ЛГБТ

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский полагает, что надзорные органы откажутся проверять артиста на пропаганду ЛГБТ после соответствующей просьбы. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

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«Я думаю, что откажут, я уверен. А где, в чем она (ЛГБТ-пропаганда — прим. "Ленты.ру")», — прокомментировал правозащитник.

Ранее Генпрокуратура России и Роскомнадзор получили от юриста Максима Сурова запрос на проверку концерта Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Внимание заявителя привлекла видеозапись с выступления, на которой поп-артист закидывает ногу на мужчину из состава подтанцовки, а также приобнимает его.