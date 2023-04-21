$81.62-0.0489.46+0.09

Адвокат Киркорова отреагировал на призыв проверить артиста на пропаганду ЛГБТ

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский полагает, что надзорные органы откажутся проверять артиста на пропаганду ЛГБТ после соответствующей просьбы. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Адвокат Киркорова отреагировал на призыв проверить артиста на пропаганду ЛГБТ
© Lenta.ru

«Я думаю, что откажут, я уверен. А где, в чем она (ЛГБТ-пропаганда — прим. "Ленты.ру")», — прокомментировал правозащитник.

Ранее Генпрокуратура России и Роскомнадзор получили от юриста Максима Сурова запрос на проверку концерта Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Внимание заявителя привлекла видеозапись с выступления, на которой поп-артист закидывает ногу на мужчину из состава подтанцовки, а также приобнимает его.

Ранее БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенес концерт Филиппа Киркорова, который был запланирован на пасхальное воскресенье 16 апреля. Выступление певца «по техническим причинам» перенесли на пятницу, 21 апреля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий