$81.62-0.0489.46+0.09
33 минуты назад

В Петрозаводске отменили концерт исполнителя хита "Фантазер" Евдокимова

Газета.Ru

В Петрозаводске не состоится концерт российского исполнителя Ярослава Евдокимова. Об отмене мероприятия сообщается на сайте дома культуры "Машиностроитель", где должен был выступить артист.

В Петрозаводске отменили концерт исполнителя хита "Фантазер" Евдокимова
Фото: ТАССТАСС

Шоу Евдокимова должно было пройти в городе 13 мая. Причиной отмены стали жалобы местных жителей и требования отменить концерт после политических высказываний музыканта.

"В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия по поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны, и в частности СВО, администрация ДК "Машиностроитель" приняла решение отменить концерт данного артиста", — говориться в сообщении, которое цитирует Общественная служба новостей.

Напомним, ранее исполнитель хита "Фантазер" выступал с резкими политическими заявлениями в адрес РФ.

Шоу-бизнес,Ярослав Евдокимов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий