В Петрозаводске отменили концерт исполнителя хита "Фантазер" Евдокимова

"В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия по поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны, и в частности СВО, администрация ДК "Машиностроитель" приняла решение отменить концерт данного артиста", — говориться в сообщении, которое цитирует Общественная служба новостей.