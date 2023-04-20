$81.65+0.0589.37-0.20

Популярный российский комик стал отцом в третий раз

1

Популярный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев стал отцом в третий раз. О том, что у юмориста родился третий ребенок, стало известно в четверг, 20 апреля, из сторис Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его жены Натальи Соболевой.

Популярный российский комик стал отцом в третий раз
© РИА Новости

Супруга комика рассказала, что роды прошли хорошо.

«Все подробности завтра. Главное, что родила. И он сладкий такой, смотрю и не усну», — написала она.

К посту Соболева прикрепила видеозапись, снятую незадолго до рождения ребенка. В ролике она запечатлена на фоне палаты.

«Это я готовлюсь к родам. Первые схватки», — уточнила жена юмориста.

Ранее сообщалось, что Соболев и его дочь попали в больницу во время отдыха за границей. По словам комика, у него и ребенка начались сильная тошнота, в связи с чем он вместе с девочкой обратился в медучреждение. Врачи диагностировали у отца и дочери ротавирусную инфекцию.

Илья Соболев женился на Наталье Пахомовой в 2011 году. Помимо новорожденного сына, у супругов есть две дочери: София и Ева.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий