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Лобода рассказала о потере больших заработков

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Уехавшая в Латвию певица Светлана Лобода в одном из недавних интервью рассказала, как ей пришлось отказаться от карьеры в РФ и больших гонораров. Об этом пишет «СтарХит».

По словам артистки, ей пришлось отказалась от карьеры в России на пике популярности и буквально начать жизнь с чистого листа. В то время ей пришлось приостановить гастроли на полгода, но потом она собралась и решила возобновить выступления.

«Пыталась собрать себя по частям. Потом поняла, что мне нужно заниматься тем, что умею лучше всего. Собралась с силами и поехала в тур. Очень рада, что приняла такое решение», - рассказала Лобода.

Она призналась, что оставила все в прошлом, в том числе большие заработки и начала все с нуля. Часть заработанных денег певица отправляет на благотворительность, а также помогает родному городу (Лобода родилась в городе Ирпень, Киевской области – прим.). Звезда старается не обращать внимание на критику в ее сторону.

Лобода прокомментировала возможность своего возвращения в Россию

«Я ответила своим поступком, когда прекратила работу в России. Я собрала всю семью, встала на сторону Украины и стала помогать», — добавила Лобода.

Артистка подчеркнула, что не жалеет о своем решении, поэтому возвращаться в Россию не собирается. Но и приезжать на Украину она пока не планирует. При этом, на родине у певицы остались родные, которых она давно не видела.

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