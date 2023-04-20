Отец Киркорова прокомментировал слухи о разводе с женой из-за молодой медсестры

90-летний болгарский и российский певец Бедрос Киркоров опроверг слухи о том, что развелся со своей супругой 68-летней Людмилой Смирновой спустя 26 лет брака из-за романа с молодой медсестрой. Об этом он сообщил в разговоре с KP.RU.

Исполнитель признался, что не проживал вместе с законной женой на протяжении последних 20 лет. Артист назвал информацию об отношениях с медсестрой «бреднями», отметив, что лишь оказал работнице денежную помощь.

«Я давно уже не занимаюсь сексом. Медсестре я действительно помогал финансово, но помогал ей оплатить ЭКО. Они с мужем хотели ребенка, не получилось. Я им дал немного денег, чтобы их мечта осуществилась», — признался Бедрос Киркоров.

Приятель певца в разговоре с изданием отметил, что истинной причиной его разрыва с женой стала ссора из-за недвижимости: «Бедрос подал на развод, когда узнал, что Люда нарушила их договор. Они в свое время покупали две квартиры в Новгороде и условились: одна квартира будет оформлена на Людмилу, другая — на него. Но недавно Бедрос узнал, что жена переоформила на себя и вторую квартиру».