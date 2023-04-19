Светлаков предсказал возвращение "Вечернего Урганта" в эфир

Юморист и актер Сергей Светлаков предположил, что шоу «Вечерний Ургант» вернется на российские телеэкраны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Когда-нибудь Ванин продукт вернется на экраны. И таких шоу будет много, и мы будем испытывать истинное удовольствие, выбирая, какое шоу нам смотреть», — отметил Светлаков.
Юморист добавил, что уже посмотрел новое шоу Павла Воли, которое вышло в эфир 16 апреля. Светлаков признался, что лично обсуждал с комиком его программу. По словам звезды КВН, в этот день он находился вместе с Ургантом, так как они праздновали день рождения телеведущего.
«В этот же день я поздравил Пашу и пожелал удачи. Мне что-то понравилось, что-то нет. Я честно ему написал и сказал, что у этого точно есть зритель, но сколько его будет, непонятно. Но если будет внутренняя работа какая-то большая проведена, то можно сделать классную вещь», — резюмировал Светлаков.
Гостями еженедельного воскресного шоу станут и звезды, и обычные люди, которые будут обсуждать с ведущим итоги уходящей недели в юмористическом стиле и примут участие в абсурдных конкурсах.