$81.65+0.0589.37-0.20
33 минуты назад

Сергей Светлаков предсказал возвращение "Вечернего Урганта" в эфир

Газета.Ru

Юморист и актер Сергей Светлаков предположил, что шоу «Вечерний Ургант» вернется на российские телеэкраны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Светлаков предсказал возвращение "Вечернего Урганта" в эфир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда-нибудь Ванин продукт вернется на экраны. И таких шоу будет много, и мы будем испытывать истинное удовольствие, выбирая, какое шоу нам смотреть», — отметил Светлаков.

Юморист добавил, что уже посмотрел новое шоу Павла Воли, которое вышло в эфир 16 апреля. Светлаков признался, что лично обсуждал с комиком его программу. По словам звезды КВН, в этот день он находился вместе с Ургантом, так как они праздновали день рождения телеведущего.

«В этот же день я поздравил Пашу и пожелал удачи. Мне что-то понравилось, что-то нет. Я честно ему написал и сказал, что у этого точно есть зритель, но сколько его будет, непонятно. Но если будет внутренняя работа какая-то большая проведена, то можно сделать классную вещь», — резюмировал Светлаков.

Гостями еженедельного воскресного шоу станут и звезды, и обычные люди, которые будут обсуждать с ведущим итоги уходящей недели в юмористическом стиле и примут участие в абсурдных конкурсах.

Шоу-бизнес,Сергей Светлаков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий