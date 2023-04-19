Светлаков предсказал возвращение "Вечернего Урганта" в эфир

«В этот же день я поздравил Пашу и пожелал удачи. Мне что-то понравилось, что-то нет. Я честно ему написал и сказал, что у этого точно есть зритель, но сколько его будет, непонятно. Но если будет внутренняя работа какая-то большая проведена, то можно сделать классную вещь», — резюмировал Светлаков.