Концерт комика Старовойтова отменен на Бали

Концерты российских артистов продолжают отменять на острове Бали. Под удар попал и комик Стас Старовойтов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, большой концерт Старовойтова должен был состояться 19 апреля, но по официальной версии – «отложен».

«По нашей информации, причина та же, что и у всех — отсутствие разрешения на работу», - отмечает Mash.

При этом зрители, купившие билеты на выступление, пожаловались на то, что об отмене концерта их даже не предупредили, а в номере контактного лица не хватает одной цифры.

Ранее концерт певца Бориса Гребенщикова* был отменен по инициативе концертной площадки на Бали. У себя в социальной сети исполнитель заявил, что концерт отменили по техническим причинам.

При этом появилась информация, что на площадку на Бали, где должен был пройти концерт телеведущего Михаила Шаца*, нагрянула миграционная полиция Индонезии. Телеведущего задержали и депортировали из страны в Израиль.