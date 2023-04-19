Валерия раскритиковала уехавших из России артистов

Певица Валерия обрушилась с критикой на артистов, которые уехали из России после начала специальной военной операции. В интервью «Вечерней Москве» она заявила, что общество уже не примет таких людей обратно.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Я не раз говорила: те, кто уехал, уже сами наказали себя. Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно, — поделилась она.

По мнению Валерии, покинувшие страну артисты оказались невостребованными заграницей, где уже есть свои звезды. Певица также заметила, что эту тему не стоит так часто вспоминать.

Валерия отмечает юбилей — 55-летие. Исполнительнице уже много лет удается оставаться одной из самых популярных артисток на российской эстраде. О том, как она будет отмечать такую дату, о личной жизни и карьере Валерия рассказала «ВМ» в интервью.