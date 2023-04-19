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Жена Диброва рассказала о его «нервяке» перед ДТП в Москве

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Перед тем, как попасть в ДТП с полицейской машиной на пересечении Звездного бульвара с улицей Аргуновской в Москве, телеведущий Дмитрий Дибров провел день «на нервяке». Как сообщает «Слово и дело», об этом заявила супруга знаменитости Полина Диброва.

По ее словам, тот день для Диброва не задался с самого начала. Сперва от телеведущего ушел личный водитель, после возникли недопонимания с родственниками, а в итоге он и вовсе угодил в аварию. Полина уверена, что муж остался жив лишь чудом — поверни он на секунду раньше, то Дибров бы погиб.

Супруга телеведущего решила обратиться к астрологам, чтобы разобраться, почему с Дибровым случилось столько неудач в один момент.

Появилось видео момента аварии с участием Диброва

Напомним, что во вторник, 18 апреля, Дмитрий Дибров попал в аварию на северо-востоке Москвы. ДТП произошло на пересечении Звездного бульвара и Аргуновской улицы. Машина телеведущего при повороте на Звездный бульвар задела полицейский микроавтобус, который ехал по полосе общественного транспорта. В результате аварии никто не пострадал.

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