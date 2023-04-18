Приемная дочь актрисы Чулпан Хаматовой собирается переехать в США
Приемная дочь актрисы Чулпан Хаматовой Ася получила грин-карту США и собирается переехать жить за океан. Информацию об этом сообщила «Комсомольская правда».
Неизвестно, с чем связано такое решение девушки. При это в свете последних событий россиянам грин-карты получить практически нереально.
По словам руководителя визового центра «Все визы» Дарьи Алешиной, Ася могла получить в США политическое убежище, ведь она дочь Хаматовой, которая известна своими политическими взглядами и высказываниями против СВО.
Также специалист предположила, что девушка разыскала своих кровных родителей. Но могли ли они оказаться гражданами США, остается под вопросом. Кроме этого, грин-карту можно получить через брак с американцем или путем крупных инвестиций в эту страну, рассказала Алешина.