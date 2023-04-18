Приемная дочь актрисы Чулпан Хаматовой собирается переехать в США

Приемная дочь актрисы Чулпан Хаматовой Ася получила грин-карту США и собирается переехать жить за океан. Информацию об этом сообщила «Комсомольская правда».

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Неизвестно, с чем связано такое решение девушки. При это в свете последних событий россиянам грин-карты получить практически нереально.

По словам руководителя визового центра «Все визы» Дарьи Алешиной, Ася могла получить в США политическое убежище, ведь она дочь Хаматовой, которая известна своими политическими взглядами и высказываниями против СВО.