Звезда «Дома-2» объяснила желание купить новую квартиру

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала, что хочет приобрести новую квартиру для второго сына. Причину своего желания купить очередной объект недвижимости она объяснила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© @efremenkovvvva

Ефременкова ответила на вопрос одного из подписчиков о том, почему она хочет иметь еще одну квартиру. По словам звезды реалити-шоу, лишней недвижимости не бывает.

«Я считаю, это неплохое вложение! У меня два сына, пусть каждому будет по квартире», — выразила свою позицию она.