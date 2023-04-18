Дочь актера Волкова опровергла новости о его смерти из-за ДТП

Дочь актера Вадима Волкова опровергла новости о его смерти из-за ДТП с электросамокатом
Дочь 59-летнего актера Вадима Волкова Аглая назвала причину его смерти, а также опровергла информацию о том, что ее отец был сбит электросамокатом. Об этом она сообщила в беседе с KP.ru.
Волков скончался 9 апреля в Санкт-Петербурге. Артист известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайна следствия» и многих других.
Аглая рассказала, что Вадим умер у себя дома, и «самокат здесь не при чем».
«Он вообще не попадал в ДТП с электросамокатами. Причина смерти? Проблемы с сердцем», — заявила она.
Актер проработал на сцене Молодежного театра на Фонтанке 12 лет. За этот период он принял участие в таких спектаклях, как «Жаворонок», «Севильский цирюльник», «Четыре танго о любви» и других.