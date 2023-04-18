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Блогер Мария Погребняк приобрела квартиру в Дубае за 30 млн рублей

Участница шоу «Звезды в Африке» Мария Погребняк купила односпальную квартиру в Дубае за 30 млн рублей. Деталями блогер поделилась с kp.ru.

Погребняк приобрела квартиру в Дубае за 30 млн рублей
© РИА Новости

По словам Погребняк, она приобрела недвижимость в строящемся доме, ключи от которого получит только в 2027 году:

«К этому времени недвижимость должна вырасти в цене. В зависимости от того, какая ситуация будет на рынке, я либо буду сдавать квартиру, либо продам ее процентов на 40 дороже, чем купила. Сейчас с этой же целью я хочу купить в рассрочку еще одну квартиру в Абу-Даби».

Район, где Погребняк купила квартиру, называется Dubai Creek — это спальный район возле искусственного залива.

Также блогер прокомментировала слухи о разрыве с мужем Павлом Погребняком. По слухам, девушка переехала от футболиста в загородный дом, так как по возвращении с проекта «Звезды в Африке» узнала о его изменах.

«У нас с Пашей все хорошо, а вот за особняк даже как-то обидно, что его на самом деле нет. Но себе бы я, конечно, в Эмиратах хотела виллу. Только вот она стоит бешеных денег — $4 млн!» — сказала Погребняк.

Она также назвала «полнейшей чушью» слухи о разводе.

Ранее Погребняк рассказала, как, будучи школьницей, тайком увеличила губы.

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