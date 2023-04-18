Погребняк приобрела квартиру в Дубае за 30 млн рублей

«К этому времени недвижимость должна вырасти в цене. В зависимости от того, какая ситуация будет на рынке, я либо буду сдавать квартиру, либо продам ее процентов на 40 дороже, чем купила. Сейчас с этой же целью я хочу купить в рассрочку еще одну квартиру в Абу-Даби».