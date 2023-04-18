Концерт рэпера Jah Khalib отменен в Петербурге после поддержки Украины

Выступление казахстанского рэпера Jah Khalib 25 апреля в Санкт-Петербурге на территории СК «М-1 Арена» было отменено. Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Концерт отменен. Только что пришло распоряжение от руководства площадки», — сообщили в коллективе СК «М-1 Арена».

Отмена выступления музыканта связана с протестами в соцсетях. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала спецоперации. В своих соцсетях он поддержал жителей Украины словами «я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».