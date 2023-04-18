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29 минут назад

Концерт рэпера Jah Khalib отменен в Петербурге после поддержки Украины

Газета.Ru

Выступление казахстанского рэпера Jah Khalib 25 апреля в Санкт-Петербурге на территории СК «М-1 Арена» было отменено. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Концерт рэпера Jah Khalib отменен в Петербурге после поддержки Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно информации агентства, распоряжение об отмене концерта поступило в руководстве концертной площадки.

«Концерт отменен. Только что пришло распоряжение от руководства площадки», — сообщили в коллективе СК «М-1 Арена».

Отмена выступления музыканта связана с протестами в соцсетях. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала спецоперации. В своих соцсетях он поддержал жителей Украины словами «я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».

Также музыкант Аким Апачев направил в Министерство культуры РФ обращение с призывом запретить выступления казахстанского рэпера на территории России.

«Направил министру культуры Российской Федерации Любимовой Ольге Борисовне официальный запрос на отмену концертов Бахтияра Мамедова (настоящее имя Jah Khalib. — прим. «Газеты.Ru») в России по факту поддержки террористической украинской армии и возможное спонсирование ВСУ этим «артистом». Обзвонил всех, кого знаю. Написал везде, куда мог», — заявил Апачев.

Шоу-бизнес,Ольга Любимова,Минкультуры России,
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