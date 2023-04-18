Концерт рэпера Jah Khalib отменен в Петербурге после поддержки Украины

Выступление казахстанского рэпера Jah Khalib 25 апреля в Санкт-Петербурге на территории СК «М-1 Арена» было отменено. Об этом сообщает ИА REGNUM.
Согласно информации агентства, распоряжение об отмене концерта поступило в руководстве концертной площадки.
«Концерт отменен. Только что пришло распоряжение от руководства площадки», — сообщили в коллективе СК «М-1 Арена».
Отмена выступления музыканта связана с протестами в соцсетях. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала спецоперации. В своих соцсетях он поддержал жителей Украины словами «я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».
Также музыкант Аким Апачев направил в Министерство культуры РФ обращение с призывом запретить выступления казахстанского рэпера на территории России.
«Направил министру культуры Российской Федерации Любимовой Ольге Борисовне официальный запрос на отмену концертов Бахтияра Мамедова (настоящее имя Jah Khalib. — прим. «Газеты.Ru») в России по факту поддержки террористической украинской армии и возможное спонсирование ВСУ этим «артистом». Обзвонил всех, кого знаю. Написал везде, куда мог», — заявил Апачев.