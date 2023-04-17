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1 час назад

Реакция Успенской на поцелуй Баскова попала на видео

Мослента

Николай Басков поцеловал Любовь Успенскую после вопроса о личной жизни. Реакция певицы на произошедшее попала на видео, которое оба артиста опубликовали на личных страницах в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Люба, у тебя есть новый роман или нет?» — обратился 46-летний Басков к 69-летней Успенской во время концерта. «Вся надежда на тебя, больше не осталось красивых блондинов в нашей стране», — отозвалась та. После этих слов Басков поцеловал Успенскую в губы. Очевидно не ожидавшая такого поворота певица поспешно отстранилась от него.

Вечером в воскресенье, 16 апреля, Басков посетил сольный концерт Успенской в Казахстане, чтобы исполнить их совместную песню «Большая любовь». Он также принял участие в исполнении хита артистки «Люба-Любонька, целую тебя в губоньки». После этого певец осыпал исполнительницу лепестками роз.

Ранее поцелуй со слоном в Африке записала на видео 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Она опубликовала ролик, сделанный во время посещения приюта для животных в Кении.

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