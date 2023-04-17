$81.63+0.1289.66-0.50

Дочь певицы Славы пожаловалась на высокую температуру и боль в груди

Дочь певицы Славы Александра Морозова, впервые ставшая матерью 30 марта, рассказала своим подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о плохом самочувствии. По словам 23-летней девушки, она страдает из-за высокой температуры и озноба, а также испытывает боль в груди. Она также призналась, что забыла сцедить молоко для новорожденного сына Платона.

Дочь Славы пожаловалась на высокую температуру и боль в груди
© РИА Новости

«Косяк молодой мамы, — написала девушка. — Ребенка ночью забрала мама, чтобы мы выспались, взяла молоко в бутылочке. И, конечно, ночью никто не сцедил молоко. Утром я проснулась с ознобом, высокой температурой и болью в груди».

Дочь певицы Славы вышла замуж за своего возлюбленного Андрея Дедова 25 ноября 2022 года. Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе Барвихи и отпраздновала торжество в узком семейном кругу. На свадьбу приехали мать и отец невесты Константин Морозов, которые развелись в начале 2000-х.

В январе 2023 года стало известно, что Александра Морозова ждет ребенка, а позже дочь Славы раскрыла его пол. 30 марта девушка родила сына, которого назвала Платоном.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий