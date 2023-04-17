Дочь Славы пожаловалась на высокую температуру и боль в груди

Дочь певицы Славы Александра Морозова, впервые ставшая матерью 30 марта, рассказала своим подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о плохом самочувствии. По словам 23-летней девушки, она страдает из-за высокой температуры и озноба, а также испытывает боль в груди. Она также призналась, что забыла сцедить молоко для новорожденного сына Платона.

«Косяк молодой мамы, — написала девушка. — Ребенка ночью забрала мама, чтобы мы выспались, взяла молоко в бутылочке. И, конечно, ночью никто не сцедил молоко. Утром я проснулась с ознобом, высокой температурой и болью в груди».

Дочь певицы Славы вышла замуж за своего возлюбленного Андрея Дедова 25 ноября 2022 года. Пара официально зарегистрировала отношения в ЗАГСе Барвихи и отпраздновала торжество в узком семейном кругу. На свадьбу приехали мать и отец невесты Константин Морозов, которые развелись в начале 2000-х.