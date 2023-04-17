Российская балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию об аресте трех ее автомобилей из-за денежного долга, которую опубликовали в СМИ, принадлежавшем телеведущей Ксении Собчак. В беседе с KP.RU она отметила, что ведущая пытается привлечь к себе внимание, а «самый простой вариант» для этого — упомянуть балерину. Она назвала информацию об аресте транспортных средств «каким-то бредом»

Собчак, видите, до сих пор до меня есть дело. Многим людям просто хочется привлечь к себе внимание и самый простой вариант — это упомянуть имя Анастасии Волочковой, которое я зарабатывала многолетним трудом. Это просто бред какой-то. Сочинить могут любые люди и про кого угодно, — пояснила Волочкова.

По словам балерины, одна из ее машин, Audi A6, которая числится в списке якобы арестованных автомобилей, была похищена еще 20 лет назад. В связи с этим машина не могла быть арестована приставами. При этом на сайте ФССП России действительно есть информация о долге артистки в размере 360 тысяч рублей.