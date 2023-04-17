$81.63+0.1289.66-0.50

«Бред какой-то»: Волочкова ответила на слухи об аресте трех ее автомобилей

Российская балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию об аресте трех ее автомобилей из-за денежного долга, которую опубликовали в СМИ, принадлежавшем телеведущей Ксении Собчак. В беседе с KP.RU она отметила, что ведущая пытается привлечь к себе внимание, а «самый простой вариант» для этого — упомянуть балерину. Она назвала информацию об аресте транспортных средств «каким-то бредом»

Собчак, видите, до сих пор до меня есть дело. Многим людям просто хочется привлечь к себе внимание и самый простой вариант — это упомянуть имя Анастасии Волочковой, которое я зарабатывала многолетним трудом. Это просто бред какой-то. Сочинить могут любые люди и про кого угодно, — пояснила Волочкова.

По словам балерины, одна из ее машин, Audi A6, которая числится в списке якобы арестованных автомобилей, была похищена еще 20 лет назад. В связи с этим машина не могла быть арестована приставами. При этом на сайте ФССП России действительно есть информация о долге артистки в размере 360 тысяч рублей.

PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский ранее рассказал, что артистка не получала иск о выплате компенсации винной компании «Глобал Вайн дистрибьюшен» за разрыв контракта. Он уточнил, что на данный момент компания проиграла суды против Бузовой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий