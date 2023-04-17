Сергей Шнуров описал творчество SHAMAN словами "не мое кино"

«Я слышал. Смотрите, мне вот это все направление абсолютно не близко, но я понимаю, что это сделано довольно неплохо с точки зрения профессионала. С точки зрения профессиональности Shaman крепкий парень, но это не мое кино, я его смотреть не буду», — высказался Шнуров.