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Сергей Шнуров описал творчество SHAMAN словами "не мое кино"

Певец и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью ТАСС описал творчество SHAMAN словами «не мое кино».

Сергей Шнуров описал творчество SHAMAN словами "не мое кино"
© РИА Новости

«Я слышал. Смотрите, мне вот это все направление абсолютно не близко, но я понимаю, что это сделано довольно неплохо с точки зрения профессионала. С точки зрения профессиональности Shaman крепкий парень, но это не мое кино, я его смотреть не буду», — высказался Шнуров.

Он подчеркнул, что продолжает работать над своими проектами «Зоя» и «Ленинград». Шнуров заявил, что старается «копить» фанатов, которым нравятся большая часть песен группы, а не один хит. По мнению певца, за два года существования группы «Зоя» музыкантам удалось многого достичь.

«У «Зои» честные песни, честные хиты, честные зрители. Это не то что тебе дали по голове с помощью бесконечных ротаций одной песни, и ты, как зомби, идешь на этот стадион, а завтра ты забываешь этого артиста, нет, я предпочитаю настоящую искреннюю любовь публики», — резюмировал Шнуров.

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