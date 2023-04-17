Бузова заявила, что обладает абсолютным слухом и красивым голосом

«В общем, я теперь знаю, что у меня три октавы. Стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева проникли в меня так глубоко, что некоторые фразы я пела со слезами на глазах. То, что у меня красивый голос и абсолютный слух, — это я знала всегда», — отметила Бузова.