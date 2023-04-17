Бузова заявила, что обладает абсолютным слухом и красивым голосом
Певица Ольга Бузова впервые представила песню на слова Михаила Гуцериева «Верни» на музыкальном фестивале «Новый МузОN» телеканала МУЗ-ТВ. Как сообщает сайт kp.ru, за день до презентации трека 37-летняя артистка заявила журналистам о своем прогрессе в качестве певицы. По словам Бузовой, педагог Дина Кузнецова заявила, что она обладает тремя октавами.
«В общем, я теперь знаю, что у меня три октавы. Стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева проникли в меня так глубоко, что некоторые фразы я пела со слезами на глазах. То, что у меня красивый голос и абсолютный слух, — это я знала всегда», — отметила Бузова.
По словам исполнительницы, сейчас она занята съемками клипа на песню «Верни». Артистка отметила, что ролик будет посвящен истории ее большой любви, которая разворачивалась в «бандитском Петербурге 90-х». Она также призналась, что часто вспоминает и анализирует эту историю. Саму композицию певица назвала «саундтреком своей жизни».
Ранее представитель Бузовой ответил на иск к певице на миллион евро за отказ рекламировать вино.