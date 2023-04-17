Балуев пожаловался на разлуку с живущей в Польше дочерью

Из-за введенных ограничений актер Александр Балуев не может увидеться с живущей в Польше дочерью, пишет Газета.Ru.

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19-летняя Мария уже долгое время живет в Польше. Раньше актер мог видеть дочь когда хотел – просто садился в самолет и летел в Варшаву, однако несколько лет назад артист столкнулся с тем, что не может увидеться с наследницей. Сначала, в страну невозможно было приехать из-за пандемийных ограничений. Теперь же Балуев не может пересечь границу.

«Это чудовищно — не иметь возможности повидаться, пообщаться с самым родным человеком», — рассказал Балуев.

Сейчас он общается с Марией посредствам мессенджеров. Актер надеется, что когда-нибудь вернется возможность летать в страну в любое время.