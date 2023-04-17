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1 час назад

Балуев пожаловался на разлуку с живущей в Польше дочерью

Елена Прошина

Из-за введенных ограничений актер Александр Балуев не может увидеться с живущей в Польше дочерью, пишет Газета.Ru.

Балуев пожаловался на разлуку с живущей в Польше дочерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

19-летняя Мария уже долгое время живет в Польше. Раньше актер мог видеть дочь когда хотел – просто садился в самолет и летел в Варшаву, однако несколько лет назад артист столкнулся с тем, что не может увидеться с наследницей. Сначала, в страну невозможно было приехать из-за пандемийных ограничений. Теперь же Балуев не может пересечь границу.

«Это чудовищно — не иметь возможности повидаться, пообщаться с самым родным человеком», — рассказал Балуев.

Сейчас он общается с Марией посредствам мессенджеров. Актер надеется, что когда-нибудь вернется возможность летать в страну в любое время.

Ранее Балуев высказал мнение о коллегах, уехавших из страны за последний год. По его словам. Вряд ли они смогут построить карьеру, так как за рубежом есть много особенностей. Он назвал безумием идею ухать в другую страну строить карьеру в немолодом возрасте.

Шоу-бизнес,Александр Балуев,
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