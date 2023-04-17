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Валерия заявила, что уехавшие артисты не должны негативно высказываться о России

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Народная артистка РФ, певица Валерия считает, что покинувшим Россию артистам не стоит "говорить плохо" о свой стране. Таким мнением она поделилась в интервью ТАСС в преддверии своего юбилея.

Валерия высказалась об уехавших из РФ артистах
© РИА Новости

В понедельник артистка отмечает 55-летие.

"Из моих близких друзей никто не уехал, - сказала собеседница агентства. - У каждого есть право выбора. И, наверное, это замечательно, что каждый человек может принимать сам какие-то решения. Я против того, чтобы говорить плохо о том месте, которое тебе дало все, говорить плохо о своей стране". Валерия также отметила, что она против того, чтобы "страна публично линчевала людей просто за то, что они уехали".

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