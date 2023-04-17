Валерия высказалась об уехавших из РФ артистах

"Из моих близких друзей никто не уехал, - сказала собеседница агентства. - У каждого есть право выбора. И, наверное, это замечательно, что каждый человек может принимать сам какие-то решения. Я против того, чтобы говорить плохо о том месте, которое тебе дало все, говорить плохо о своей стране". Валерия также отметила, что она против того, чтобы "страна публично линчевала людей просто за то, что они уехали".