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Жигунов публично поскандалил с режиссером Дружининой.

Конфликт начался, когда Сергей Жигунов сообщил, что его не позвали на съемки четвертой части «Гардемаринов», и хорошо, потому как он ни за что бы не согласился.

Жигунов публично поскандалил с режиссером Дружининой.
© РИА Новости

Режиссер Светлана Дружинина резко отреагировала на эти слова. Как пишет Blitz.Center, она заявила, что такого актера для нее больше не существует.

«А кто такой Жигунов? Я его не знаю. Извините. Просто такого не помню. Все мои актеры снимаются дальше. Помню Александра Белова, а Жигунова нет», — сказала Дружинина.

По словам Светланы Сергеевны, еще во время съемок первой части Жигунов злоупотреблял спиртным и конфликтовал с Харатьяном. Во вторую часть Сергея Викторовича все же пригласили, но после этого режиссер решила с ним больше не работать.

Ранее супруга артиста, полюбившегося зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня», рассказала в соцсети о смелом поступке ее избранника. По словам Виктории Ворожбит, во время их совместной прогулки по набережной с псом по кличке Степа случился инцидент. Маленькая собака оказалась в реке, но Сергей Жигунов бросился вслед за питомцем в холодную воду, чтобы его спасти.

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