Жигунов публично поскандалил с режиссером Дружининой.

Конфликт начался, когда Сергей Жигунов сообщил, что его не позвали на съемки четвертой части «Гардемаринов», и хорошо, потому как он ни за что бы не согласился.

Режиссер Светлана Дружинина резко отреагировала на эти слова. Как пишет Blitz.Center, она заявила, что такого актера для нее больше не существует.

«А кто такой Жигунов? Я его не знаю. Извините. Просто такого не помню. Все мои актеры снимаются дальше. Помню Александра Белова, а Жигунова нет», — сказала Дружинина.

По словам Светланы Сергеевны, еще во время съемок первой части Жигунов злоупотреблял спиртным и конфликтовал с Харатьяном. Во вторую часть Сергея Викторовича все же пригласили, но после этого режиссер решила с ним больше не работать.