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Каменских отреагировала на назвала обвинение Потапа в харрасменте

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Настя Каменских прокомментировала заявление артистки Евгении Гордой, обвинившей Потапа в сексуальных домогательствах. Настя считает, что это черный «пиар», при помощи которого Евгения хочет прославиться. Об этом рассказывает СтарХит.

Каменских отреагировала на назвала обвинение Потапа в харрасменте
© РИА Новости

Каменских объяснила, что Гордая напрасно надеется стать знаменитой после этой истории. Евгения не сможет доказать, что Потап виновен в харрасменте, поскольку это абсолютная неправда. Об этой истории поговорят им забудут, и на музыкальной карьере Евгении тоже придется поставить крест. Слава и известность приходят благодаря упорному труду, а не на фоне подобных скандалов.

Знаменитая пара Потапа и Насти Каменских узаконила отношения лишь в 2019 году после творческого и романтического союза длиной более десяти лет.

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