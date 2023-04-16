Каменских отреагировала на назвала обвинение Потапа в харрасменте

Настя Каменских прокомментировала заявление артистки Евгении Гордой, обвинившей Потапа в сексуальных домогательствах. Настя считает, что это черный «пиар», при помощи которого Евгения хочет прославиться. Об этом рассказывает СтарХит.

Каменских объяснила, что Гордая напрасно надеется стать знаменитой после этой истории. Евгения не сможет доказать, что Потап виновен в харрасменте, поскольку это абсолютная неправда. Об этой истории поговорят им забудут, и на музыкальной карьере Евгении тоже придется поставить крест. Слава и известность приходят благодаря упорному труду, а не на фоне подобных скандалов.