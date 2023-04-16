Бастрыкин дал поручение проверить обстоятельства смерти актера Волкова

Вадим Волков, служивший в Молодежном театре на Фонтанке в Санкт-Петербурге, скоропостижно скончался 9 апреля. После того, как стало известно, что 59-летний актер незадолго до смерти был сбит молодым человеком на электросамокате, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку обстоятельств гибели Волкова.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Как пишет «Российская газета», при наличии оснований Бастрыкин распорядился незамедлительно возбудить уголовное дело.

В Молодежном театре Волков сыграл 12 ролей, в том числе в постановках «Севильский цирюльник», «Жозефина и Наполеон» и «Школа налогоплательщиков».