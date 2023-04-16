Бастрыкин дал поручение проверить обстоятельства смерти актера Волкова

Вадим Волков, служивший в Молодежном театре на Фонтанке в Санкт-Петербурге, скоропостижно скончался 9 апреля. После того, как стало известно, что 59-летний актер незадолго до смерти был сбит молодым человеком на электросамокате, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку обстоятельств гибели Волкова.
Как пишет «Российская газета», при наличии оснований Бастрыкин распорядился незамедлительно возбудить уголовное дело.
В Молодежном театре Волков сыграл 12 ролей, в том числе в постановках «Севильский цирюльник», «Жозефина и Наполеон» и «Школа налогоплательщиков».
До службы в Молодежном театре на Фонтанке Вадим Волков работал в Театре имени Ленинского комсомола, который сейчас называется Балтийский дом, «Формальном театре» и других. Он также снялся в порядка 30 фильмах и сериалах, среди которых «Аутсайдер», «Тест на беременность 2», «Бездна», «Крепкие орешки» и др.