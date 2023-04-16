Звезда «Национальной охоты» рассказал о борьбе с Пенсионным фондом
Виктора Бычкова публика знает по культовой роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях. Виктор награжден «Золотым орлом» и стал лауреатом Госпремии РФ.
Лауреатам Государственной премии положена надбавка к пенсии. Это дополнительные 15 тысяч рублей в месяц. Вот только получить эти деньги актер не может, поскольку требуются определенные условия. Об этом рассказывает «Комсомольская правда».
«Это миф, что все актеры богатые. Слава богу, что недавно мне прибавили пенсию до 17 тысяч, но пару лет я ходил с 12,5 тысячи рублей в кармане, потому что к своим 68 годам я не заслуженный и не народный артист», - объясняет Виктор.
Виктор попытался выяснить, почему ему несколько месяцев платили надбавку, а потом перестали.
В итоге оказалось, что он еще и должен Пенсионному фонду.
«Однажды мне позвонил глава районного отделения Пенсионного фонда РФ, попросил выступить для женщин к 8 Марта. В ответ я попросил узнать про мою прибавку к пенсии. Почему раньше платили, а теперь нет? В итоге мне пришла бумага о том, что ПФР еще и переплатил мне! Якобы я должен им 60 тысяч рублей. Мы судились. Оказывается, по закону, так как я снимался в кино и передачах, не должен был получать доплату к пенсии», - рассказал артист
Бычков решил обратиться к юристам. Но нарвался на мошенников.
«На рекламе было написано: «Помощь пожилым». Обратился к ним. Но на деле с меня там взяли 50 тысяч рублей за услуги, а потом перестали отвечать на звонки».
Бычков говорит, что переживает не за себя, а за семью. Особенно за 45-летнюю супругу, инвалида первой группы, которая после инсульта передвигается на коляске.
«Если бы не съемки в сериале «Жуки» в 2022 году, ноги бы протянул. Хватило на год жизни. Смотрите, у меня прописано четыре человека в «двушке», где 58 «квадратов». «Коммуналка» следующая: 4-5 тысяч рублей выходит за свет, еще 5-6 тысяч за воду, отопление и так далее. Всю пенсию трачу на «коммуналку»! Остается 7 тысяч рублей. В отпуск мы не ездим. Себе я отказываю во многом, а жене и сыну - не могу», - объясняет он.
Бычков и его жена вместе уже 13 лет, они воспитывают сына Добрыню. Сейчас актер является единственным кормильцем в семье, пока Полина восстанавливается после болезни.