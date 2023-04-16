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Звезда «Национальной охоты» рассказал о борьбе с Пенсионным фондом

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Виктора Бычкова публика знает по культовой роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях. Виктор награжден «Золотым орлом» и стал лауреатом Госпремии РФ.

Звезда «Национальной охоты» рассказал о борьбе с Пенсионным фондом
© ВКонтакте

Лауреатам Государственной премии положена надбавка к пенсии. Это дополнительные 15 тысяч рублей в месяц. Вот только получить эти деньги актер не может, поскольку требуются определенные условия. Об этом рассказывает «Комсомольская правда».

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«Это миф, что все актеры богатые. Слава богу, что недавно мне прибавили пенсию до 17 тысяч, но пару лет я ходил с 12,5 тысячи рублей в кармане, потому что к своим 68 годам я не заслуженный и не народный артист», - объясняет Виктор.

Виктор попытался выяснить, почему ему несколько месяцев платили надбавку, а потом перестали.

В итоге оказалось, что он еще и должен Пенсионному фонду.

«Однажды мне позвонил глава районного отделения Пенсионного фонда РФ, попросил выступить для женщин к 8 Марта. В ответ я попросил узнать про мою прибавку к пенсии. Почему раньше платили, а теперь нет? В итоге мне пришла бумага о том, что ПФР еще и переплатил мне! Якобы я должен им 60 тысяч рублей. Мы судились. Оказывается, по закону, так как я снимался в кино и передачах, не должен был получать доплату к пенсии», - рассказал артист

Бычков решил обратиться к юристам. Но нарвался на мошенников.

«На рекламе было написано: «Помощь пожилым». Обратился к ним. Но на деле с меня там взяли 50 тысяч рублей за услуги, а потом перестали отвечать на звонки».

Бычков говорит, что переживает не за себя, а за семью. Особенно за 45-летнюю супругу, инвалида первой группы, которая после инсульта передвигается на коляске.

«Если бы не съемки в сериале «Жуки» в 2022 году, ноги бы протянул. Хватило на год жизни. Смотрите, у меня прописано четыре человека в «двушке», где 58 «квадратов». «Коммуналка» следующая: 4-5 тысяч рублей выходит за свет, еще 5-6 тысяч за воду, отопление и так далее. Всю пенсию трачу на «коммуналку»! Остается 7 тысяч рублей. В отпуск мы не ездим. Себе я отказываю во многом, а жене и сыну - не могу», - объясняет он.

Бычков и его жена вместе уже 13 лет, они воспитывают сына Добрыню. Сейчас актер является единственным кормильцем в семье, пока Полина восстанавливается после болезни.

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