Звезда «Национальной охоты» рассказал о борьбе с Пенсионным фондом

«Однажды мне позвонил глава районного отделения Пенсионного фонда РФ, попросил выступить для женщин к 8 Марта. В ответ я попросил узнать про мою прибавку к пенсии. Почему раньше платили, а теперь нет? В итоге мне пришла бумага о том, что ПФР еще и переплатил мне! Якобы я должен им 60 тысяч рублей. Мы судились. Оказывается, по закону, так как я снимался в кино и передачах, не должен был получать доплату к пенсии», - рассказал артист