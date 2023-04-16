Лоза выступил против возвращения шоу Урганта на телевидение

Юрий Лоза считает, что программа «Вечерний Ургант» представляла собой прозападный продукт. Об этом певец рассказал в беседе с журналистами ФАН.
«Это копия шоу в Соединенных Штатах. Когда американцы продавали этот контент, они сделали это с определенными гарантиями. Наши должны полностью делать все по их лекалам. Шутки, которые прописали этим ребятам из КВН, которые сочиняют материал для Урганта, тоже по инструкции. Если вы обращали внимание, за все время существования программы "Вечерний Ургант" там не было ни одной шутки про Америку. Про “рашку”, нищую, вонючую Россию — сколько угодно. Даже порнозвезда там облизывалась, словно президент», — пояснил Лоза.
Композитор посоветовал показать россиянам повтор выпуска с порнозвездой Сашей Грей. Он уверен, что реакция публики будет однозначной.
«Нам нужна сегодня американская программа, которая настроена против нашей страны. Возьмите сейчас этот выпуск и дайте его сразу после программы с новостями с фронта. Потом подумайте, надо его возвращать или нет»,- резюмировал музыкант.
Ранее советский, российский певец и автор песен Юрий Лоза поддержал инициативу депутат Госдумы Сергея Колунова, заявившего о необходимости создания российского аналога музыкального конкурса "Евровидение". Исключительно для артистов из дружественных стран и с песнями на русском языке.