Лоза выступил против возвращения шоу Урганта на телевидение

«Это копия шоу в Соединенных Штатах. Когда американцы продавали этот контент, они сделали это с определенными гарантиями. Наши должны полностью делать все по их лекалам. Шутки, которые прописали этим ребятам из КВН, которые сочиняют материал для Урганта, тоже по инструкции. Если вы обращали внимание, за все время существования программы "Вечерний Ургант" там не было ни одной шутки про Америку. Про “рашку”, нищую, вонючую Россию — сколько угодно. Даже порнозвезда там облизывалась, словно президент», — пояснил Лоза.