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Киркоров рассказал о чуде

Филипп Киркоров в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ рассказал удивительную историю, которая заставила его поверить в чудеса.

Киркоров рассказал о чуде
© РИА Новости

Певец вспомнил, как в 2010 году пришел в храм помолиться, а в итоге его попросили там потрудиться. Артист уверяет, что не побрезговал грязной работой и навел порядок, - пишет СтарХит.

«У меня был такой раздрай в душе, слезы лились отчаяния. Я пошел в храм Матроны Московской на Таганке. Там подошла ко мне матушка: «Мы закрываемся уже, бери швабру и драй». Я обалдел: со мной так никто не обращался. Я уже был звезда-звездище. А грязюки наваляли прихожане… Я еще не такой расфуфыренный, но модненько одет достаточно. Она говорит: «Снимай свою бижутерию и вперед», — сообщил Филипп.

Киркоров так и сделал, отработав свой урок трудничества.

«Я выдраил шваброй весь храм. Эту историю знают все. А через 9 месяцев родилась Алла-Виктория. Как тут не верить в чудеса?» - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге «по техническим причинам» перенес концерт Филиппа Киркорова, который был запланирован на пасхальное воскресенье 16 апреля.

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