Киркоров рассказал о чуде

«У меня был такой раздрай в душе, слезы лились отчаяния. Я пошел в храм Матроны Московской на Таганке. Там подошла ко мне матушка: «Мы закрываемся уже, бери швабру и драй». Я обалдел: со мной так никто не обращался. Я уже был звезда-звездище. А грязюки наваляли прихожане… Я еще не такой расфуфыренный, но модненько одет достаточно. Она говорит: «Снимай свою бижутерию и вперед», — сообщил Филипп.