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Григорий Лепс озвучил свой гонорар за выступление на частном празднике

Свой гонорар за выступление на частном празднике озвучил в беседе с журналистами на дне рождении музыканта Владимира Преснякова певец Григорий Лепс. Он заявил, что готов выступить на свадьбе и дне рождении за 10 миллионов рублей, сообщает Super.ru. Всем желающим увидеть артиста на своем торжестве Лепс посоветовал копить деньги.

Лепс озвучил свой гонорар за выступление на частном празднике
© Мослента

При этом на сайте proconcert.ru указано, что гонорар Лепса составляет около шести миллионов рублей за выступление, но сумма может меняться в зависимости от расписания гастролей и общей нагрузки.

Ранее были раскрыты гонорары самых высокооплачиваемых российских актеров. Лидером рейтинга стал актер Олег Меньшиков с прайсом в 7,5 миллиона рублей за один 12-часовой рабочий день.

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