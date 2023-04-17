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Певица Валерия рассказала о любимом «запрещенном» блюде Пригожина

Певица Валерия в интервью РИА «Новости» призналась, что ее супруг Иосиф Пригожин очень любит жареную картошку.

Валерия рассказала о любимом «запрещенном» блюде Пригожина
© РИА Новости

«Кулинарные изыски моего супруга мало трогают, а вот жареная картошка — другое дело, это запрещенная еда, которую я позволяла ему только в пандемию для поднятия настроения», — рассказала Валерия.

Она вспомнила, как в разгар пандемии коронавируса приготовила на день рождения мужа жареную картошку с тушеным мясом и пирожным «картошка». По словам Валерии, продюсер выглядел самым счастливым человеком на свете. Вместе с этим Валерия призналась, что ей не нравятся популярные вредные продукты вроде чипсов или газировки.

«Я это все не люблю. Мне нравится здоровая еда. Стараюсь соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, но в целом ем все, что хочу», — резюмировала Валерия.

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