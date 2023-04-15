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23 минуты назад

Лещенко нашел преемницу Пугачевой

Ирина Лебедева

В канун дня рождения Аллы Пугачевой мэтр отечественной эстрады Лев Лещенко сообщил, что в стране есть певица, которая может стать прекрасной заменой покинувшей Россию Примадонне.

Лещенко нашел преемницу Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Лещенко, место Аллы Борисовны должна занять Полина Гагарина. Как пишет портал utro.ru, исполнитель особо отметил многогранный талант Полины, позволяющий ей выступать в разных жанрах. Гагарина, по его мнению, может блестяще исполнять любые композиции и наверняка станет новой королевой эстрады.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал не подталкивать молодых исполнителей к патриотизму, ведь это личное дело каждого человека. Знаменитый певец убежден, что любовь к Родине через творчество — личный выбор, принуждать к которому нельзя

Шоу-бизнес,Лев Лещенко,Полина Гагарина,Алла Пугачева,
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