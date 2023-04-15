Лещенко нашел преемницу Пугачевой

В канун дня рождения Аллы Пугачевой мэтр отечественной эстрады Лев Лещенко сообщил, что в стране есть певица, которая может стать прекрасной заменой покинувшей Россию Примадонне.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению Лещенко, место Аллы Борисовны должна занять Полина Гагарина. Как пишет портал utro.ru, исполнитель особо отметил многогранный талант Полины, позволяющий ей выступать в разных жанрах. Гагарина, по его мнению, может блестяще исполнять любые композиции и наверняка станет новой королевой эстрады.