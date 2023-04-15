Лещенко нашел преемницу Пугачевой

В канун дня рождения Аллы Пугачевой мэтр отечественной эстрады Лев Лещенко сообщил, что в стране есть певица, которая может стать прекрасной заменой покинувшей Россию Примадонне.
По мнению Лещенко, место Аллы Борисовны должна занять Полина Гагарина. Как пишет портал utro.ru, исполнитель особо отметил многогранный талант Полины, позволяющий ей выступать в разных жанрах. Гагарина, по его мнению, может блестяще исполнять любые композиции и наверняка станет новой королевой эстрады.
Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал не подталкивать молодых исполнителей к патриотизму, ведь это личное дело каждого человека. Знаменитый певец убежден, что любовь к Родине через творчество — личный выбор, принуждать к которому нельзя