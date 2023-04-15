«У меня есть девушка Катя»: Харламов рассказал о личной жизни

Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус в 2020 году. И только в последнее время российский юморист стал делиться информацией о свое личной жизни. Через некоторое время после развода Харламов начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук. Об этом пишет портал slovodel.com

«Что с личной жизнью? Все замечательно. У меня есть девушка Катя. Она прекрасная, великолепная, замечательная и лучшая в мире», — объяснил он.

В конце прошлого года был громкий скандал между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым. Актриса призналась, что они с бывшим супругом живут в одном доме, так как он не хочет съезжать оттуда и не покупает своей дочери другого жилья. В ходе этого выяснилось, что супруги делят два этажа — на первом проживает Гарик, а на втором — Кристина.