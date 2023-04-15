$81.50-0.1790.16+0.16

«У меня есть девушка Катя»: Харламов рассказал о личной жизни

2

Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус в 2020 году. И только в последнее время российский юморист стал делиться информацией о свое личной жизни. Через некоторое время после развода Харламов начал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук. Об этом пишет портал slovodel.com

«У меня есть девушка Катя»: Харламов рассказал о личной жизни
© РИА Новости

Похоже, что личная жизнь телеведущего теперь в порядке. В эфире передачи «Шоу Воли» Харламов рассказал о новых отношениях.

«Что с личной жизнью? Все замечательно. У меня есть девушка Катя. Она прекрасная, великолепная, замечательная и лучшая в мире», — объяснил он.

В конце прошлого года был громкий скандал между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым. Актриса призналась, что они с бывшим супругом живут в одном доме, так как он не хочет съезжать оттуда и не покупает своей дочери другого жилья. В ходе этого выяснилось, что супруги делят два этажа — на первом проживает Гарик, а на втором — Кристина.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий