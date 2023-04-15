Гагарина рассказала об очень неприятном инциденте

«У меня в глазах тут же потемнело, потому что боль адская, и я иду к своему басисту, он играет, ничего пока не понимая. Я показываю ему на свой зуб, но он ничего не замечает. И самое ужасное - песня заканчивается, и мне нужно говорить со зрителями, а мне ужасно больно и кажется, что зуб просто ушел куда-то вовнутрь», - вспомнила исполнительница.