Гагарина рассказала об очень неприятном инциденте
Полина Гагарина в новом выпуске шоу «Неформат» рассказала, как на одном из концертов с ней произошла ужасная история —во время исполнения песни она неловко взмахнула микрофоном и расколола себе зуб.
Удар был достаточно силен, певица почувствовала, как течет кровь. А при этом ее показывали на большом экране, - информирует 5 Канал.
«У меня в глазах тут же потемнело, потому что боль адская, и я иду к своему басисту, он играет, ничего пока не понимая. Я показываю ему на свой зуб, но он ничего не замечает. И самое ужасное - песня заканчивается, и мне нужно говорить со зрителями, а мне ужасно больно и кажется, что зуб просто ушел куда-то вовнутрь», - вспомнила исполнительница.
Лишь колоссальным усилием воли Полина смогла закончить концерт и даже пообщаться со сцены со зрителями. Едва завершив выступление, певица поехала в стоматологию.
Ранее Полина Гагарина рассказала в интервью со Стасом Ярушиным о самом провальном выступлении в ее карьере. Гагарина вспомнила, как опозорилась во время одного из концертов в 18 лет. Артистка выступала на одной из премий, где ей запретили петь живьем. Певица согласилась исполнить треки под фонограмму, однако подвела аппаратура.