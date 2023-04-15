Соседов сообщил, кого считает королевой российской эстрады

Сергей Соседов считает, что место российской певицы номер один, которое ранее принадлежало Алле Пугачевой, теперь займет Лариса Долина. Музыкальный критик и телеведущий убежден, что оно принадлежит ей по праву. Об этом пишет vk-smi.ru.

«Но последние годы показали, что все прочие «королевы» постепенно исчезли, растворились. И осталась она одна в этом качестве. Да, пожалуй, сегодня я назову королевой эстрады, лучшей певицей Долину», — сказал Соседов.

Кроме того, как подчеркнул коллега Соседова Павел Руднев, Долина внимательно следит за трендами времени, чтобы остаться актуальной. Звезда активно сотрудничает с блогерами и молодыми артистами.

«Артист и должен быть в движении: пробовать, примерять, не останавливаться, словом, вести активную творческую жизнь», — отметил Руднев.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова о создании отечественного аналога конкурса "Евровидение", в котором принимали бы участие исполнители из дружественных стран с песнями на русском языке.