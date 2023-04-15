Полина Гагарина призналась, что рыдала из-за сравнений с Пелагеей
Певица Полина Гагарина в эфире YouTube-шоу МузLoft призналась, что тяжело переживала сравнения с Пелагеей.
Гагарина пришла на смену Пелагее в качестве наставника вокального телепроекта «Голос». Артистка вспомнила, что в начале работы в шоу она столкнулась с настоящей травлей.
По словам Гагариной, в «Голос» она пришла как «национальный герой» — за несколько месяцев до работы в проекте она победила в конкурсе «Евровидение».
«После первого эфира все писали: «Дура! Двух слов связать не может! Что за идиотка? Кого вы позвали! Верните Пелагею!» Я ужасно переживала и рыдала, потому что не понимала, как так быстро из национального героя ты превращаешься в конченую дуру», — поделилась звезда.
Ранее Полина Гагарина разозлилась на рэпера Басту, поскольку он заблокировал ей возможность принять в команду конкурсанта Евгения Синицына на шоу «Голос». Артистка назвала коллегу «собакой». «Поскольку я люблю собак, для меня это комплимент», — ответил рэпер в ответ на возмущение Гагариной. В конечном итоге Синицын выбрал команду Владимира Преснякова.