Гагарина призналась, что рыдала из-за сравнений с Пелагеей

«После первого эфира все писали: «Дура! Двух слов связать не может! Что за идиотка? Кого вы позвали! Верните Пелагею!» Я ужасно переживала и рыдала, потому что не понимала, как так быстро из национального героя ты превращаешься в конченую дуру», — поделилась звезда.