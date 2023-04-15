Стало известно, куда улетела Королева

Наташа Королева решила заинтриговать поклонников. Она опубликовала фотографии из аэропорта, а потом и пейзажи с роскошной виллой. Как оказалось, певица улетела в отпуск. В качестве места отдыха Наташа выбрала солнечные Мальдивы. Об этом пишет Экспресс Газета.

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Звезда хорошо подготовилась к курортной жизни. Она не только выбрала себе комфортабельное жилье на воде, но и продумала свой «отпускной» гардероб. Королева сообщила, что привезла с собой наряды, изготовленные ею вместе с дизайнером Аникой Керимовой.

Немного испортила радость погода – исполнительница сообщила, что Мальдивы встретили ее дождем.