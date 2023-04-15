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10 минут назад

СК поставил точку в вопросе уголовного дела против Собчак

Елена Прошина

Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело против Ксении Собчак, которую обвинили в распространении фейков о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

СК поставил точку в вопросе уголовного дела против Собчак
Фото: ТАССТАСС

«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак», — сказал он.

Агентство напоминает, что в октябре прошлого года сотрудники полиции обратились в СК с просьбой проверить, какова роль Ксении Собчак в распространении «заведомо ложной информации» о государственном финансировании фестивалей.

В 2022 году полиция возбудила уголовное дело в отношении Виталия Манского. В интервью Собчак на ее YouTube-канале он заявил, что причастные к организации Московского международного кинофестиваля воруют не меньше 85% федерального бюджета. Журналистку допросили по этому делу как свидетеля.

На допросе она заверила, что готова сама ответить за размещенную на своем YouTube-канале информацию, так как никаких администраторов ресурса, режиссеров или редакторов у этого материала нет. В связи с этим полиция решила проверить ее причастность к распространению слухов о ненадлежащем исполнении государственными органами РФ своих полномочий.

Шоу-бизнес,Виталий Манский,Ксения Собчак,Следственный комитет,
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