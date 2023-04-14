Слепакова внесли в список иноагентов

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов. В него вошел артист Семен Слепаков. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«С.С. Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Слепаков в настоящее время проживает вне России.

Также в список вошли журналист Павел Каныгин, журналист Игорь Яковенко, продюсер Павел Мунтян, а также Фонд Карнеги за международный мир, издания «Агентство» и «Полигон», объединение «Радужная ассоциация».