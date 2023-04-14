Звезда Comedy Club сообщил о свадьбе прямо со сцены шоу

Один из самых популярных резидентов юмористического шоу решил остепениться и попрощаться с холостяцкой жизнью. На съемках выпуска Comedy Club, который выйдет уже сегодня, Андрей Бебуришвили объявил, что скоро женится. И похоже, его свежие шутки основаны на реальных событиях. Артист даже продемонстрировал доказательство — кольцо на безымянном пальце. То ли загс уже позади, то ли предложение делала невеста.
Подготовка к торжеству в самом разгаре, и Андрей уже подыскивает возможность сэкономить:
«Свадьба в Москве — это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали восемь миллионов рублей… Но без моего выступления — три. А гостей у нас будет 150, хотя лично я хотел бы видеть только одного, но не скажу кого. Пусть каждый думает, что это про него», — цитирует комика StarHit.
Имя избранницы шоумен, разумеется, не раскрыл. И зря: признаться в любви на глазах у миллионов телезрителей было бы очень романтично... Что ж, мы помним, сколько шуму наделал Гарик Харламов, внезапно объявив о выходе на пенсию. Поверим, только когда увидим комика с невестой!