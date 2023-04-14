Рапунцель ответила на обвинения Дмитренко в воровстве

Бракоразводный процесс участников скандального проекта идет уже несколько месяцев. Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко продолжают выставлять личные проблемы на всеобщее обозрение. И начинают малость перебарщивать. На днях Дмитрий публично обвинил пока еще супругу в воровстве: когда его не было дома, Ольга с ее мамой под предлогом того, что им нужно забрать вещи дочерей, вынесли еще и бытовую технику.
«Она меня даже не поставила в известность. Это поразительно, что она ничего не сказала», — жаловался бывший участник телестройки.
Но, как уже стало ясно, последнее слово должно остаться за Ольгой. В своем инстаграме* девушка поспешила объясниться и рассказала, как все было на самом деле.
На днях блогерша собралась готовить для дочек шарлотку, но формочки на съемной квартире не оказалось. Зато вся необходимая посуда была в доме, где семья раньше жила полным составом.
«У меня дома есть все, а этот нарцисс там не поперхнулся жить на всем готовом? И еще пользуется моей техникой, которую не покупал!» — возмутилась она. Ольга решила забрать утюг и отпариватель, на которые заработала сама. Судя по всему, часть техники у Дмитрия все же осталась. «Это мое, и отчитываться перед ним я точно не собираюсь. Я вообще могу всю свою технику забрать, я живу на съемной квартире с дочками, и мне все это нужно для жизни», — добавила уязвленная знаменитость.
Ни измены, ни оскорбления не вызывают у Ольги такую бурную реакцию, как имущественный вопрос. И оставлять квартиру мужу она не собирается, поскольку выплачивала ипотеку сама. Блогерша отмечала, что готова отдать Дмитрию четвертую часть недвижимости, а прочее должно остаться ей и их двум дочерям. «Все только через суд», — не перестает напоминать Ольга. И кто прав, кто виноват, действительно решать правосудию. Надеемся, заключение будет справедливым!
* Запрещен в РФ.