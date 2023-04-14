Рапунцель ответила на обвинения Дмитренко в воровстве

«У меня дома есть все, а этот нарцисс там не поперхнулся жить на всем готовом? И еще пользуется моей техникой, которую не покупал!» — возмутилась она. Ольга решила забрать утюг и отпариватель, на которые заработала сама. Судя по всему, часть техники у Дмитрия все же осталась. «Это мое, и отчитываться перед ним я точно не собираюсь. Я вообще могу всю свою технику забрать, я живу на съемной квартире с дочками, и мне все это нужно для жизни», — добавила уязвленная знаменитость.