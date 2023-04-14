Асмус заявила, что после раздела имущества с Харламовым ей остался "второй подбородок"

Актриса Кристина Асмус в комментарии под постом Ксении Собчак в Instagram пошутила на тему развода с Гариком Харламовым.

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"Я сказала, что откровенные съемки — это круто. А Кристина показалась мне человеком, которого буквально затравили ханжеским отношением нашего общества", - написала Собчак в своей публикации и прикрепила к ней фото с актрисой.

Асмус поблагодарила коллегу за кадр, на которой у нее заметен второй подбородок.

"Спасибо за поддержку! И за фото спасибо. Я и мой второй подбородок — все, что мне осталось после раздела имущества — довольны", - написала она в комментарии.

Асмус также заявила, что тема с ее участием в эротической сцене фильма "Текст" "уже никому не интересна".