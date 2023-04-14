Асмус заявила, что после раздела имущества с Харламовым ей остался "второй подбородок"

Актриса Кристина Асмус в комментарии под постом Ксении Собчак в Instagram пошутила на тему развода с Гариком Харламовым.
"Я сказала, что откровенные съемки — это круто. А Кристина показалась мне человеком, которого буквально затравили ханжеским отношением нашего общества", - написала Собчак в своей публикации и прикрепила к ней фото с актрисой.
Асмус поблагодарила коллегу за кадр, на которой у нее заметен второй подбородок.
"Спасибо за поддержку! И за фото спасибо. Я и мой второй подбородок — все, что мне осталось после раздела имущества — довольны", - написала она в комментарии.
Асмус также заявила, что тема с ее участием в эротической сцене фильма "Текст" "уже никому не интересна".
В свою очередь, Собчак отметила, что актриса стала жертвой "ханжеского отношения" поклонников. Кристина Асмус и Гарик Харламов были женаты с 2013 по 2020 год. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. Однако в 2020 году супруги заявили, что разводятся. Ранее режиссер Олег Асадулин назвал Кристину Асмус "фанатичной актрисой".