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20 минут назад

Кристина Асмус заявила, что после раздела имущества с Харламовым ей остался только "второй подбородок"

Газета.Ru

Актриса Кристина Асмус в комментарии под постом Ксении Собчак в Instagram пошутила на тему развода с Гариком Харламовым.

Асмус заявила, что после раздела имущества с Харламовым ей остался "второй подбородок"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я сказала, что откровенные съемки — это круто. А Кристина показалась мне человеком, которого буквально затравили ханжеским отношением нашего общества", - написала Собчак в своей публикации и прикрепила к ней фото с актрисой.

Асмус поблагодарила коллегу за кадр, на которой у нее заметен второй подбородок.

"Спасибо за поддержку! И за фото спасибо. Я и мой второй подбородок — все, что мне осталось после раздела имущества — довольны", - написала она в комментарии.

Асмус также заявила, что тема с ее участием в эротической сцене фильма "Текст" "уже никому не интересна".

В свою очередь, Собчак отметила, что актриса стала жертвой "ханжеского отношения" поклонников. Кристина Асмус и Гарик Харламов были женаты с 2013 по 2020 год. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. Однако в 2020 году супруги заявили, что разводятся. Ранее режиссер Олег Асадулин назвал Кристину Асмус "фанатичной актрисой".

Шоу-бизнес,Олег Асадулин,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Ксения Собчак,
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