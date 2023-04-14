Толкалина назвала причину расставания с Кончаловским

Толкалина подчеркнула, что за долгие годы отношений она так и не связала себя узами брака с Кончаловским, даже несмотря на общую 23-летнюю дочь. Артистка пояснила, что новая влюбленность далась ей тяжело: были поездки по больницам, потеря ребенка и много других нерадостных моментов. При этом она чувствует себя виноватой перед бывшим возлюбленным и не обижается на то, что какое-то время после завершения отношений Кончаловский нелестно о ней отзывался. По ее мнению, это была защитная реакция.