Агузарова вернула прежнюю внешность с помощью пластики

Жанна Агузарова впервые за долгое время поделилась снимком в своем Telegram-канале. Певица продемонстрировала подписчикам результаты изменений во внешности.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Предполагается, что артистка перенесла несколько пластических операций. На новом фото она вернула свои изначальные черты лица и избавилась от широких бровей. Долгое время Агузарова выступала в образе «марсианки».

Изначально Агузарова выступала в составе группы «Браво». Первая же магнитофонная запись «Браво» с новой солисткой имела огромный успех. В 1987 году фирмой «Мелодия» была выпущена первая пластинка группы — «Ансамбль Браво». Именно с «Браво» Агузарова пела знаменитые «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки».