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17 минут назад

Жанна Агузарова вернула прежнюю внешность с помощью пластики и показала результат

Газета.Ru

Жанна Агузарова впервые за долгое время поделилась снимком в своем Telegram-канале. Певица продемонстрировала подписчикам результаты изменений во внешности.

Агузарова вернула прежнюю внешность с помощью пластики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что артистка перенесла несколько пластических операций. На новом фото она вернула свои изначальные черты лица и избавилась от широких бровей. Долгое время Агузарова выступала в образе «марсианки».

Изначально Агузарова выступала в составе группы «Браво». Первая же магнитофонная запись «Браво» с новой солисткой имела огромный успех. В 1987 году фирмой «Мелодия» была выпущена первая пластинка группы — «Ансамбль Браво». Именно с «Браво» Агузарова пела знаменитые «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки».

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Через год королева рок-н-ролла начала сольную карьеру, записав «Русский альбом». В 1991 году уехала покорять США, но стать в той же степени популярной в другой стране Агузаровой не удалось, и она вернулась на родину. Осенью 2020 года певица выпустила долгожданный новый альбом «Королева Сансета».

Шоу-бизнес,Жанна Агузарова,
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