В США пропал 36-летний актер Дрейк Белл, и полиция опасается за его жизнь. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на полицию города Дейтона-Бич, штат Флорида. Утверждается, что в последний раз Белла видели за рулем его BMW. Почему что-то может угрожать благополучию артиста, не уточняется. Впервые Джейк Белл появился на телевидении в возрасте пяти лет. В 1999 году он начал сниматься в проектах Nickelodeon - актер получил одну из главных ролей в "Шоу Аманды" с Амандой Байнс в главной роли. Аманда Байнс недавно также попала в заголовки прессы - она гуляла по Лос-Анджелесу обнаженной, а позже попала в психиатрическую лечебницу.