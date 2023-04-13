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Джейми Фокс попал в больницу со съемок фильма с Кэмерон Диас

Актер Джейми Фокс был госпитализирован со съемок комедийного боевика «Снова в действии» с Кэмерон Диас в одной из главных ролей. Об этом пишет Daily Mail.

Джейми Фокс попал в больницу со съемок фильма с Кэмерон Диас
© Газета.ru

«Мы хотели поделиться тем, что у моего отца, Джейми Фокса, вчера возникло медицинское осложнение. К счастью, благодаря быстрым действиям и отличному уходу он уже на пути к выздоровлению. Мы знаем, как он любим, и ценим ваши молитвы. Семья просит сохранить конфиденциальность в течение этого времени», — заявила дочь артиста Коррин Фокс.

Близкий к окружению артиста источник отметил, что проблемы со здоровьем у Фокса досточно серьезные: по словам инсайдера, после случая на съемках актер потерял сознание и не выходил на связь практически сутки. Более того, отметил источник, члены семьи Фокса экстренно прилетели в Атланту, чтобы попасть в больницу к актеру. Инсайдер уточнил: съемки фильма с его участием временно приостановлены, шоураннеры ждут улучшения состояния Фокса, чтобы актер смог вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что Кэмерон Диас может вновь уйти из кино после съемок в боевике с Джейми Фоксом.

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