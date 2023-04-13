Суд взыскал с актрисы сериала «Ранетки» почти 100 тысяч рублей

Тверской суд Москвы взыскал с российской актрисы Ольги Спиркиной почти 100 тысяч рублей, удовлетворив иск бизнесмена Николая Демкина, машину которого артистка протаранила два года назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Ранее звезду сериала «Ранетки» признали виновной по делу о ДТП, произошедшем на Шереметьевской улице в центре Москвы. Тогда страховая компания выплатила Демкину сумму, которая его не устроила, из-за чего он подал на актрису в суд и потребовал дополнительного возмещения.

На недавнем заседании суд обязал Спиркину возместить истцу 97 тысяч рублей. Помимо этого, страховую компанию «Ресо-Гарантия» обязали выплатить Демкину 31,6 тысячи рублей.

Ольга Спиркина — советская и российская актриса театра и кино. Известна по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Рокировка», «Ранетки» и другим проектам.