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Суд взыскал с актрисы сериала «Ранетки» почти 100 тысяч рублей

Тверской суд Москвы взыскал с российской актрисы Ольги Спиркиной почти 100 тысяч рублей, удовлетворив иск бизнесмена Николая Демкина, машину которого артистка протаранила два года назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд взыскал с актрисы сериала «Ранетки» почти 100 тысяч рублей
© Сериал «Ранетки»

Ранее звезду сериала «Ранетки» признали виновной по делу о ДТП, произошедшем на Шереметьевской улице в центре Москвы. Тогда страховая компания выплатила Демкину сумму, которая его не устроила, из-за чего он подал на актрису в суд и потребовал дополнительного возмещения.

На недавнем заседании суд обязал Спиркину возместить истцу 97 тысяч рублей. Помимо этого, страховую компанию «Ресо-Гарантия» обязали выплатить Демкину 31,6 тысячи рублей.

Ольга Спиркина — советская и российская актриса театра и кино. Известна по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Рокировка», «Ранетки» и другим проектам.

В начале апреля стало известно, что украинский актер Остап Ступка, известный по ролям в сериале «Мажор» и фильме «Тарас Бульба», устроил ДТП в центре Киева, находясь в нетрезвом виде.

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