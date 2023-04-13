Бузова предложила Климу Шипенко снять ее на Луне

Артистка и телеведущая Ольга Бузова поделилась впечатлениями в Telegram-канале от просмотра фильма «Вызов».

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Известно, что часть картины была снята на Международной космической станции. «Вызов» стал первым полнометражным художественным фильмом, снятом в космосе. Бузова назвала ленту «невероятной» и «гордостью» российского кинематографа. Она считает, что картину должны посмотреть все. Артистка похвалила режиссера Клима Шипенко за «фантастическую работу» и предложила свою кандидатуру на съемки продолжения на Луне.

«Может, теперь со мной на Луну?» — заявила Бузова.

Ведущая также похвалила актрису Юлию Пересильд, принявшую участие в проекте. «Моя большая любовь, она это знает, говорю ей всегда это при встречах. Милош Бикович как всегда прекрасен. Антон Шкаплеров и Олег Новицкий — наши космонавты. Лучшие», — отметила Бузова.