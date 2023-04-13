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1 час назад

Бузова предложила Климу Шипенко снять ее на Луне

Газета.Ruиещё 1

Артистка и телеведущая Ольга Бузова поделилась впечатлениями в Telegram-канале от просмотра фильма «Вызов».

Бузова предложила Климу Шипенко снять ее на Луне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что часть картины была снята на Международной космической станции. «Вызов» стал первым полнометражным художественным фильмом, снятом в космосе. Бузова назвала ленту «невероятной» и «гордостью» российского кинематографа. Она считает, что картину должны посмотреть все. Артистка похвалила режиссера Клима Шипенко за «фантастическую работу» и предложила свою кандидатуру на съемки продолжения на Луне.

«Может, теперь со мной на Луну?» — заявила Бузова.

Ведущая также похвалила актрису Юлию Пересильд, принявшую участие в проекте. «Моя большая любовь, она это знает, говорю ей всегда это при встречах. Милош Бикович как всегда прекрасен. Антон Шкаплеров и Олег Новицкий — наши космонавты. Лучшие», — отметила Бузова.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премьере фильма «Вызов» заявил, что команда готова заняться производством второй части картины. Он отметил, что сиквел может происходить на Луне. Пересильд согласилась рассмотреть предложение Эрнста поучаствовать в продолжении фильма.

Шоу-бизнес,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Константин Эрнст,Юлия Пересильд,Милош Бикович,Ольга Бузова,Первый канал,
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