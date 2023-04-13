Боксер Лебедев накричал на Бузову во время съемок шоу

Боксер и один из участников телешоу «Звезды в Африке» Денис Лебедев накричал на ведущую проекта Ольгу Бузову во время испытания, пишет newinform.

«Оль, не мешай мне, я тебе почему-то не верю!» — воскликнул Лебедев.

Боксер проходил испытание за еду, Бузова пыталась помочь ему своими подсказками, однако спортсмен отметил, что его раздражали подсказки певицы. По словам Лебедева, он не доверяет телеведущей и ему казалось, что она хочет сбить его с верного пути.