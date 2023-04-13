$82.09-0.0989.76+0.03

Боксер Денис Лебедев накричал на Бузову во время съемок шоу

Боксер и один из участников телешоу «Звезды в Африке» Денис Лебедев накричал на ведущую проекта Ольгу Бузову во время испытания, пишет newinform.

Боксер Лебедев накричал на Бузову во время съемок шоу
© РИА Новости

«Оль, не мешай мне, я тебе почему-то не верю!» — воскликнул Лебедев.

Боксер проходил испытание за еду, Бузова пыталась помочь ему своими подсказками, однако спортсмен отметил, что его раздражали подсказки певицы. По словам Лебедева, он не доверяет телеведущей и ему казалось, что она хочет сбить его с верного пути.

Ранее блогер Мария Погребняк обвинила Ивана Пышненко в лицемерии в шоу «Новые звезды в Африке». Погребняк заявила, что в последних выпусках шоу «Новые звезды в Африке» у участников «полетели маски». Девушка была шокирована поведением коллег по передаче. Она заявила, что ее сокомандники плели интриги и заговоры у нее за спиной. Больше всего она не ожидала подобного поведения от Пышненко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий