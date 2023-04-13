Боксер Лебедев накричал на Бузову во время съемок шоу

Боксер Денис Лебедев накричал на Бузову во время съемок шоу
Боксер и один из участников телешоу «Звезды в Африке» Денис Лебедев накричал на ведущую проекта Ольгу Бузову во время испытания, пишет newinform.
«Оль, не мешай мне, я тебе почему-то не верю!» — воскликнул Лебедев.
Боксер проходил испытание за еду, Бузова пыталась помочь ему своими подсказками, однако спортсмен отметил, что его раздражали подсказки певицы. По словам Лебедева, он не доверяет телеведущей и ему казалось, что она хочет сбить его с верного пути.
Ранее блогер Мария Погребняк обвинила Ивана Пышненко в лицемерии в шоу «Новые звезды в Африке». Погребняк заявила, что в последних выпусках шоу «Новые звезды в Африке» у участников «полетели маски». Девушка была шокирована поведением коллег по передаче. Она заявила, что ее сокомандники плели интриги и заговоры у нее за спиной. Больше всего она не ожидала подобного поведения от Пышненко.