Погребняк высказалась о возможном расставании с мужем-футболистом

«Там написали, что я съехала с особняка. Вот у меня вопрос: «Пога, где особняк? Я че-то не поняла, почему мы на квартире живем?». Особняка нет за городом. Вот это, кстати, обидно. Хотелось бы его уже приобрести.



То, что я съехала с детьми или он съехал, — мы это тоже с Павлом не поняли. Это полнейшая чушь.



У нас с Павлом абсолютно нормальные отношения. Мы готовы обсуждать все, что угодно, но не надо лезть ко мне в постель. Мы сами разберемся», — сказала Погребняк.