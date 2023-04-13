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Погребняк высказалась о возможном расставании с мужем-футболистом

Мария Погребняк, супруга бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, в интервью на YouTube-канале Super прокомментировала слухи о разводе с футболистом.

Погребняк высказалась о возможном расставании с мужем-футболистом
© соцсети

«Там написали, что я съехала с особняка. Вот у меня вопрос: «Пога, где особняк? Я че-то не поняла, почему мы на квартире живем?». Особняка нет за городом. Вот это, кстати, обидно. Хотелось бы его уже приобрести.

То, что я съехала с детьми или он съехал, — мы это тоже с Павлом не поняли. Это полнейшая чушь.

У нас с Павлом абсолютно нормальные отношения. Мы готовы обсуждать все, что угодно, но не надо лезть ко мне в постель. Мы сами разберемся», — сказала Погребняк.

Сообщалось, что причиной расставания могут быть измены со стороны футболиста. Мария участвовала в шоу «Звезды в Африке», а в это время Павел отдыхал в ночных клубах Москвы.

Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Также в России Павел известен по играм за «Динамо», «Зенит» и «Томь». За свою карьеру россиянин успел поиграть в немецком «Штутгарте», английских «Фулхэме» и «Рединге».

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