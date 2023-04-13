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90-летний отец Филиппа Киркорова съехал от сына из-за романа с молодой медсестрой

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90-летний певец Бедрос Киркоров съехал от сына Филиппа Киркорова. Об этом сообщает «Дни.ру».

Отец Киркорова съехал от сына из-за романа с молодой медсестрой
© РИА Новости

Согласно информации издания, Киркоров-старший решил переехать в центр Москвы. Накануне сообщалось, что артист разводится с супругой Людмилой Смирновой после 26 лет брака из-за романа с молодой медсестрой. Уточняется, что отец Филиппа Киркорова решил жить отдельно из-за боязни осуждения сына.

Теперь Бедрос Киркоров будет жить на Таганке — после женитьбы сына на Алле Пугачевой он приобрел несколько комнат в сталинском доме вдобавок к трем, которые уже имелись у семьи. В недвижимости площадью 260 квадратных метров имеется студия звукозаписи и сауна.

Несколько дней назад стало известно о том, что Бедрос Киркоров подал заявление на расторжение брака со Смирновой. Артист уже находится в новых романтических отношениях. Как отметил Филипп Киркоров, новая возлюбленная отца обладает яркой красотой, заботой и уважением к личной жизни избранника.

Ранее жена Бедроса Киркорова Людмила Смирнова ответила на слухи о разводе с ним. По словам женщины, супруг не общается с ней и ничего ей не говорит.

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